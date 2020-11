Maiori, la richiesta di aiuto di una cittadina per il padre

Aggiornamento : in seguito all’intervento di Andrea Reale, sindaco di Minori e delegato alla sanità della Costa d’Amalfi, poco fa è intervenuto il 118, e speriamo in un lito fine della vicenda.

Maiori, raccogliamo la richiesta di aiuto fatta sui social da M.A. per il padre in gravi condizioni di salute :

Il mio è un grido disperato. Mio padre da stamattina è entrato in coma con momenti di lucidità e nessun medico viene a visitarlo! È una vergogna: non lo vogliono in ospedale,non ci prendono il sangue,sono andata in giro con l’ emogasanalisi e nessuno laboratorio pubblico o privato hanno accettato il suo sangue! Nessun medico mi risponde o si degna di venire a visitarlo.Esistono solo i malati Covid! Qualcuno mi può aiutare? Sono spariti tutti

Leggono i miei messaggi su WhatsApp e non rispondono.Aiutooooo