Maiori. La buona notizia, il dottor Vitagliano negativo al Covid “Aspetto disposizioni”

Maiori ( Salerno) . La buona notizia questa mattina nella cittadina della Costiera amalfitana , il dottor Lello Vitagliano negativo al Covid “Aspetto disposizioni”

Gentilissimi assistiti, inviandoVi il referto dell’esito negativo del tampone effettuato stamane, come vi ho informato nella precedente comunicazione, vi comunico che resto in attesa delle disposizioni del sindaco o di chi per lui che mi diano disposizioni sul termine della quarantena predisposta nei miei confronti onde riprendere l’attività sanitaria forzatamente interrotta.