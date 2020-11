Maiori. Il programma dei festeggiamenti per Santa Maria a Mare. “O Vergine benedetta, S. Maria a Mare, voi appariste su questa Città, eletta come il Sole nel suo meriggio in un profluvio di luce per illuminarci, confortarci ed arricchirci di grazie col Vostro potente Patrocinio… Patrocinio, che i maioresi, vostri figli hanno sperimentato efficace in terra e in mare, in pace e in guerra e in tanti pericoli. Noi ammiriamo lo splendore della vostra bellezza e vi preghiamo di illuminare la nostra mente offuscata da tanti errori, affinchè possiamo calcare il sentiero della verità e della virtù, che ci guidano alla Patria beata.”

PROGRAMMA

Giovedì 12 Novembre – Inizio del Solenne Triduo in onore di S. Maria a Mare

Ore 17.30: S. Rosario e Coroncina.

Ore 18.00: S. Messa e Adorazione Eucaristica comunitaria.

Venerdì 13 Novembre 2020

Ore 17.30: S. Rosario e Coroncina.

Ore 18.00: S. Messa.

Sabato 14 Novembre 2020 – Vigilia del “Tuono”

Ore 10.00: S. Rosario.

Ore 10.30: S. Messa.

Ore 18.00: Rito del Lucernario e canto dei Vespri.

Ore 19.30: S. Rosario meditato per la Pace nel Mondo e per la fine della pandemia.

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020 – XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE

Ore 5.00: ANNUNCIO DELLA SOLENNITA’ DEL PATROCINIO, con il suono festoso delle campane e con la dolce musica della “Pastorale” eseguita dalla Banda “Città di Minori”.

Ore 6.00: S. Messa Solenne presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni.

Ore 7.30 – 9 – 10.30 – 12: Ss. Messe.

Ore 18.00: S. Messa Solenne e recita della Supplica a S. Maria a Mare.

Le melodie natalizie del Gruppo di Zampogne e Ciaramelle “Symphonia” di Minori allieteranno la giornata festiva.

Si ricorda che la capienza massima della Collegiata è di N. 115 persone per celebrazione; pertanto si invitano i fedeli a distribuirsi equamente nelle varie celebrazioni e a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni di sicurezza.