Maiori. Il pescatore 80enne Ferdinando Esposito, noto come “O’ Carcerat”, era misteriosamente scomparso lo scorso 29 ottobre dopo essersi allontanato con la sua imbarcazione per poi non ripresentarsi più a casa, scatenando ansia e panico tra i familiari e gli amici. L’uomo era stato poi ritrovato a Capri in buone condizioni. E la sua vicenda è arrivata anche nella trasmissione di Rai 2 “I Fatti Vostri” che ha ospitato Ferdinando. Il conduttore Giancarlo Magalli ha ascoltato tutta la vicenda direttamente dalla voce dell’80enne.