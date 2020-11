Maiori: il 15 novembre ricorre la Festa del Patrocinio di S. Maria a Mare. Ecco i cambiamenti previsti dalla Parrocchia

Maiori. Domenica 15 novembre ricorrerà la Festa del Patrocinio di S. Maria a Mare. Vista la situazione epidemiologica attuale nella città, con le dovute restrizioni, tra cui la chiusura temporanea delle chiese, non sarà possibile svolgere la festa come ogni anno.

Pertanto, a partire da venerdì 6 novembre avrà inizio la Novena in preparazione alla festa e sarà possibile seguirla in diretta streaming sulla pagina Facebook “Parrocchia S. Maria a Mare Maiori” dalle ore 17.30 con il S. Rosario, la Coroncina e la S. Messa. Per tale occasione sarà già esposta la Venerata Statua della Madonna. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata con il programma delle celebrazioni del 14 e 15 Novembre.

“Preghiamo intensamente la nostra amata Patrona affinchè continui a proteggerci! Non sentiamoci soli!” è l’appello che la Parocchia fa ai suoi cittadini.