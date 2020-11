Maiori: Idea Comune non parteciperà al tavolo per l’emergenza covid

Maiori (Salerno). Tutte le delibere di giunta e di consiglio che emaneremo in merito al Covid saranno frutto di un confronto con le minoranze – aveva preannunciato il sindaco Antonio Capone. E’ di alcune ore fa, invece, il post Facebook con il quale la lista di opposizione “Idea Comune” guidata da Salvatore Della Pace, annuncia la scelta di non partecipare a tale iniziativa.

Ecco il post:

E’ partito il tavolo di lavoro al Comune di Maiori per l’emergenza socio-sanitaria Covid-19. Per scelta, il nostro gruppo consiliare non ha inteso partecipare. Di cuore però auguriamo ogni bene e un fecondo lavoro a tutti i partecipanti. Noi ci muoviamo sul campo, come ci piace fare: senza far rumore e cercando, dove le criticità sono alte, di dare il nostro modesto contributo e il nostro sostegno. Al momento il dato più preoccupante è questo: tutti i nostri concittadini che si trovano in quarantena sono un po’ abbandonati. Se potete, come facciamo noi, date anche un po’ di conforto e vicinanza.

Tuttavia l’altro gruppo di opposizione, Maiori di nuovo, guidato da Elvira D’Amato, con un video pubblicato su Facebook ribadisce la sua ferma intenzione di partecipare al tavolo Covid indetto dall’amministrazione Capone e presieduto dal sindaco per fornire il suo contributo all’amministrazione.