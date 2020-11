Maiori ( Salerno ) . I tamponi per la scuola di Positano all’USCA al Porto, lo screening seguito da Valeria Civale per Positanonews in vista della riapertura delle classi dalla seconda elementare alla prima media stabilita, gli alunni, i familiari e conviventi, erano invitati ad effettuare il tampone antigenico per lo screening epidemiologico da Covid 19 presso USCA Porto Turistico di Maiori.

Pur essendo disposto su base volontaria, si raccomandava vivamente di partecipare allo screening finalizzato alla massima sicurezza degli ambienti scolastici ed al contenimento delle occasioni di contagio.

Si invitava altresì a partecipare allo screening i docenti e non docenti afferenti alle classi suddette che non abbiano già effettuato il test. Potevano partecipare alla presente sessione gli alunni e conviventi della scuola dell’infanzia e prima elementare che non hanno ancora effettuato il test.

Questa mattina dalla perla della Costiera amalfitana sono venuti in pochi, ma già la settimana scorsa i docenti e personale dell’Istituto Comprensivo L.A. Porzio guidato da Stefania Astarita hanno effettuato altri tamponi. Sono le mamme, con i bambini, che in molte, hanno scelto di non andare, anche se ricordiamo che era sulla base volontaria.

Ricordiamo che il sindaco Giuseppe Guida ha Sospeso l’attività in presenza delle scuole dell’infanzia e primarie fino al 29 novembre. Il Sindaco, quindi, con ordinanza n.31, ha disposto la sospensione delle attività in presenza della scuola dell’infanzia nonché delle prime classi della scuola primaria, fino al 29 novembre. Quindi si ipotizza il ritorno a scuola lunedì 30.

Sia Nino Di Leva , per il Comune, che la dirigenza scolastica, hanno , per quanto di loro competenza, messo in totale sicurezza la scuola , in base alle normative Coronavirus Covid-19.