Maiori. I ringraziamenti di Gennaro Salerno al sindaco di Maiori “Mi ha dimostrato vicinanza e disponibilità”

Maiori, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Una testimonianza importante da Gennaro Salerno, al quale auguriamo pronta guarigione, sulla problematica di chi si trova in quarantena per il Covid. Un grazie va anche da Positanonews e da tutti i cittadini della Costa d’ Amalfi perchè queste testimonianze sono utili per tutti , grazie ancora e auguri da tutta la redazione

Mi corre l’obbligo in questo momento di fare un ringraziamento pubblico al Sindaco di Maiori. Dal primo momento mi ha dimostrato la sua vicinanza, la sua disponibilità nei miei confronti e della mia famiglia, nell’affrontare una situazione nuova e imprevista per me. Alle anime pie, alle anime buone che sicuramente ci saranno, dico che io e lui non siamo amici o cumparielli. GRAZIE SINDACO! Non mi dite neanche che è suo compito, è suo dovere, perché chi avrebbe dei doveri, e mi riferisco alla ASL SALERNO e al Distretto 63, non ha fatto una e dico una telefonata per accertarsi del mio stato di salute. La mia fortuna è quella di essere personale sanitario e di avere tanti amici, anche illustri, in trincea a combattere contro il SarsCov2. Io fortunatamente sono paucisintomatico, ma la famosa USCA potrebbe venire ad auscultarmi per esempio, potrebbe venire a controllare la saturazione per esempio (fortunatamente lo faccio da solo). In altri Paesi ti monitorizzano la saturazione da remoto con un braccialetto, ti fanno una telefonata quotidiana, ma forse è chiedere troppo alla medicina territoriale.