Maiori, è nata la piccola Giorgia! Auguri ai neo-genitori Francesco e Jolanda

Fiocco rosa a Maiori. Un augurio speciale ai neo-genitori Francesco Ruggiero e Jolanda Amato per la nascita della loro piccola Giorgia. In un momento così delicato e pieno di tensione, notizie come questa riescono a scaldare il cuore. Soprattutto quello del nonno, Mario Ruggiero, che su Facebook scrive: “Diventare nonni.. Una gioia immensa, indescrivibile. Benvenuta Giorgia, benvenuta cuore mio”.

L’arrivo di un figlio segna l’inizio di un nuovo percorso, un viaggio che comincia da quando lo si prende per mano per accompagnarlo nel lungo cammino della vita. Un dolce augurio per la nuova arrivata in famiglia da tutta la redazione di Positanonews.