Maiori, domenica in costiera bloccata dai carabinieri: multe da 400euro per 5 motociclisti

Con posti di blocco organizzati sul lungomare a verificare patenti, carte di circolazioni e assicurazioni di automobilisti e motociclisti, gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri di Maiori hanno effettuato controlli a tappeto su tutto il territorio per assicurarsi il rispetto delle norme previste per evitare la diffusione del contagio. Ecco cosa scrive Antonio Di Giovanni per La Città di Salerno.

In seguito all’ordinanza numero 82 varata ad ottobre dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è entrato in vigore il divieto di spostamento tra province. Alcuni cittadini, tuttavia, hanno pensato bene di trascorrere la domenica in costiera amalfitana. Il bilancio finale è di cinque sanzioni elevate ad altrettanti motociclisti provenienti da altre province campane, su un totale di 150 controlli.