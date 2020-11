Maiori, domenica 22 novembre la Parrocchia di San Pietro accoglierà le reliquie di San Giovanni Paolo II e San Giovanni XXIII

Maiori. La Parrocchia di San Pietro in Posula domenica 22 novembre accoglierà con grande gioia le reliquie di San Giovanni Paolo II e San Giovanni XXIII in occasione della Solennità di Cristo Re dell’Universo. Lo comunica il parroco Don Gennaro Giordano. Riportiamo le sue parole.

“Carissimi con grande gioia, domenica prossima 22 di novembre la nostra comunità parrocchiale vivrà un momento particolare. La lipsanoteca del Vicariato di Roma, ha concesso alla nostra parrocchia l’onore di custodire perennemente due piccole sacre reliquie, una di San Giovanni XXIII e una di San Giovanni Paolo II. Il momento è particolare soprattutto per la nostra regione per il dilagare della crisi economica, sociale e sanitaria e pertanto tale evento sia per noi Cristiani un motivo ulteriore per pregare insieme e soprattutto per gioire di questa importante concessione”.

La celebrazione della S. Messa Solenne è come ogni domenica alle ore 9.30 e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia non potendo accogliere più di 25 fedeli in presenza. Al pomeriggio alle ore 16.00 ci raduneremo alla presenza di Gesù Eucarestia per l’adorazione a conclusione dell’anno liturgico; seguirà alle 17.00 la S. Messa. Invochiamo la benedizione dei Santi Pontefici predicatori instancabili della misericordia di Dio e preghiamoli per la fine di questa emergenza.