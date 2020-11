Maiori di nuovo, emergenza sanitaria: il gruppo di opposizione aderisce al tavolo Covid

Il ruolo dell’opposizione è centrale e significativo soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. La cittadina di Maiori ha avuto il suo numero di contagiati come avvenuto del resto dei paesi della Costiera amalfitana. A Cetara si è riscontrata la situazione più preoccupante, ma gli sforzi per contenere i contagi sono stati attuati con i tracciamenti dei contatti e l’opera dell’Usca e di tutti gli amministratori della Divina.

Ieri si è riunita, per ovvi motivi in modalità telematica, la Conferenza dei sindaci che ha espresso sconcerto e preoccupazione per la decisione della giunta regionale di distaccare il presidio di Castiglione di Ravello all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Il gruppo di opposizione “Maiori di nuovo” non rimane a guardare e con un video pubblicato su Facebook da Elvira D’Amato, ribadisce la sua ferma intenzione di partecipare al tavolo Covid indetto dall’amministrazione Capone e presieduto dal sindaco per fornire il suo contributo all’amministrazione per il bene comune. La politica, sottolinea la D’ Amato, è il luogo delle decisioni che in questo momento sono impellenti e necessarie. Il contributo dell’opposizione è fondamentale per il buon governo in cui è essenziale il confronto tra le forze. Il coordinamento tra le istituzioni deve essere migliorato e risulta essenziale rafforzare l’Usca che sta fornendo un contributo importante in questo periodo d’emergenza come anche la protezione civile e l’Asl. Necessario unire le risorse territoriali come la Croce rossa che gestisce un servizio telefonico d’informazione ai cittadini. L’assistenza ai casi sintomatici – continua la D’Amato – è centrale in questo momento come rispettare le regole per contenere i contagi . Nel primo incontro dell’altro ieri ” il gruppo Maiori di nuovo” ha già presentato le sue proposte. Essenziale ribadisce il consigliere d’opposizione nel video è una comunicazione chiara e puntuale da parte dell’amministrazione ai cittadini.