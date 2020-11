Maiori (Salerno). Il sindaco ha predisposto la chiusura del Cimitero per oggi, 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti e per evitare assembramenti pericolosi in termini di contagio da covid-19.

Tuttavia, l’amministrazione comunale ha fatto comunque in modo da poterne ugualmente onorare la memoria. Dalle ore 11.00 infatti sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Maiori la S. Messa e Benedizione delle tombe officiata dal Parroco Don Nicola Mammato.

Siamo tutti messi a dura prova da queste privazioni: sono fiducioso che questi sacrifici saranno fondamentali per tornare presto alla normalità – ha detto il sindaco Capone.