Maiori, ci lascia il 71enne Angelo Amato

Maiori in lutto per la scomparsa del 71enne Angelo Amato. Sulla sua pagina Facebook è comparso l’epitaffio che egli stesso aveva voluto scrivere: “Non piangete per me quando io muoio. In vita mia ho dato e avuto tanto. Quel che è stato è stato vi saluto: addio”. Angelo Amato amava dipingere, era un’artista e gli artisti non muoiono mai ma continuano a vivere attraverso le loro opere.

Angelo Amato lascia nel dolore la moglie Angelina Zuppardi, i figli Erasmo, Michela e Filippo, le nuore Yadira e Filomena, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 22 novembre 2020 alle ore 15:00, partendo dalla casa dell’Estinto in Via Nuova Chiunzi 98 e proseguendo verso la Collegiata di Santa Maria a Mare.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.