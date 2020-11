Maiori, avviso cancellazione della seconda rata IMU 2020. Ecco chi ne ha diritto

Maiori. Il Responsabile dell’Area Finanziaria Dott.ssa Roberta De Sio avvisa della cancellazione della seconda rata IMU 2020: «Si informa che l’articolo 9 del D.L. n. 137 del 28.10.2020 (c.d. “DECRETO RISTORI”) ha previsto l’abolizione della seconda rata IMU per l’annualità 2020 solo per i proprietari di immobili interessati dalle misure limitative delle attività di cui al DPCM del 24 ottobre, che siano anche gestori dell’attività, in caso contrario (ovvero se l’attività è gestita da un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile) l’esenzione non spetta e, pertanto, la seconda rata IMU andrà ordinariamente versata.

Al fine di agevolare i contribuenti si riporta l’elenco completo delle attività interessate dall’ESENZIONE DAL SALDO IMU 2020 (tra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, alberghi, palestre ed ogni altra attività soggetta a limitazioni), è indicato nell’Allegato 1 al DECRETO RISTORI, consultabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg

Le attività aventi diritto alla suddetta cancellazione dovranno compilare e inoltrare al comune di Maiori il modulo allegato (CLICCA QUI per scaricare il modello per l’esenzione IMU) a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.maiori.sa.it oppure a mano presso l’Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00, entro la data del 31 dicembre 2020».