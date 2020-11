Maiori, al porto si monta la tenda per l’Usca dell’Esercito. Da domani tamponi in “drive in”

Costiera amalfitana. Da domani, martedì 24 novembre, a Maiori sarà attiva l’Usca dell’Esercito italiano con tre medici che in modalità “drive in” effettueranno i tamponi necessari, mentre i quattro medici dell’Usca dell’Asl potranno essere impiegati per l’esecuzione dei tamponi domiciliari e le necessarie visite ai pazienti Covid-19 sintomatici. Come si può evincere dall’immagine, questa mattina già si sta montando la tenda dell’esercito nel porto turistico di Maiori.

“Un grazie alla nostra Asl, al Direttore Dott. Vincenzo D’Amato per la stretta collaborazione e sinergia che ha voluto mettere in campo con tutti i Sindaci della Costa D’Amalfi, con i COC Comunali, con i volontari della Protezione Civile e con la Croce Rossa. La collaborazione tra tutte le istituzioni è la giusta arma per sconfiggere il Covid”, ha commentato Andrea Reale, sindaco di Minori e delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi.