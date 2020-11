Maiori, Costiera amalfitana ( Salerno ) #CORONAVIRUS: gli aggiornamenti del Sindaco Antonio Capone sulla situazione epidemiologica nella nostra Città, sul tema della scuola, sulle iniziative sociali che il Comune di Maiori metterà in campo nel prossimo periodo natalizio e sui progetti futuri. “La situazione Covid sta migliorando, è stato fatto uno sforzo enorme con gli altri sindaci della Costa d’ Amalfi . Ringrazio tutti , a partire dai volontari alle protezioni civili, alla Croce Rossa , alla Millennium di Amalfi ,alla Miramare ,alle forze dell’ordine, all’USCA dell’ASL Campania che sta facendo un enorme lavoro , e grazie all’esercito sono potuti andare a domicilio. Le criticità ci sono state, c’è da migliorare e bisogna avere prudenza .. questo Natale 2020 non sarà lo stesso bisogna fare attenzione , non è finita a gennaio con l’influenza complicherà le cose e dovremo essere pronti e continuare a essere prudenti” Poi Capone parla dei lavori pubblici, della criticità idrogeologica, esprime vicinanza al popolo sardo. “Domani dalle 9 alle 14 screening per le scuole al porto, gli alunni relativi all’infanzia e alla prima elementare per il tampone rapido su base volontaria, ma esorto tutti ad andare, non c’è bisogno di prenotazione . Se i risultati saranno rassicuranti giovedì riapriremo le scuole “