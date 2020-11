Magia a Cetara: Babbo Natale e i suoi elfi accendono le Luci della speranza

Cetara (Costiera amalfitana). Una vera magia quella che si è realizzata ieri domenica 22 novembre. Babbo Natale e i suoi abitanti hanno camminato per il borgo accendendo le Luci della speranza. In tutto il paese c’è stata l’accensione delle luminarie natalizie con la musica in filodiffusione ad accompagnare. Le luci resteranno accese fino al 10 gennaio 2021. Tutti i giorni, dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20, musiche natalizie e di tendenza in filodiffusione.

“La luce è il simbolo della rinascita. Accendiamola nei nostri cuori, nelle nostre case, lungo la nostra via. Quando tutto sembra essere buio, sarà la nostra speranza ad illuminare la nostra strada. Buon inizio feste! Che questo Natale sia per tutti voi, non una data. Ma uno stato d’animo! Perché il Natale è pur sempre Magia”, ha dichiarato il sindaco Fortunato Della Monica. “Grazie a Matteo Giordano per la realizzazione di queste bellissime immagini. Un Babbo Natale da solo per strada con gli elfi. Ma infine, ci sono sempre dei bimbi che lo attendono”.