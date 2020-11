Lutto nel mondo del podismo abruzzese, ci lascia Elena Tammaro. Era nata a Sant’Agnello

Si è spenta dopo una lunga malattia la podista Elena Tammaro. Era nata a Sant’Agnello il 21 dicembre del 1959 e per 40 anni ha corso con la società Runners Chieti, come riporta “Ruote Amatoriali”.

Ecco il ricordo della “Runners Chieti”: «Si è spenta oggi dopo una lunga malattia l’atleta Elena Tammaro dopo aver lottato con tenacia e forza, una brutta malattia. Ha corso per quarant’anni con la Runners Chieti ottenendo buoni piazzamenti anche in campo nazionale. Conosciutissima nell’ambiente podistico per l’altruismo e il suo sorriso che dispensava a tutti. Generosa da donare i suoi premi ai bisognosi, svolgeva volontariato nell’ospedale di Chieti, guarda caso, proprio nel reparto oncologico. Una donna unica e la vogliamo ricordare con il suo smagliante sorriso”.