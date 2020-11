Lutto cittadino per la morte dell’ex sindaco di Agerola Tommaso Cuomo

Lutto cittadino per la morte dell’ex sindaco di Agerola. A decretarlo il sindaco Luca Mascolo

đź”´ PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO NELLA GIORNATA DEL 18 NOVEMBRE IN OCCASIONE DEI FUNERALI DEL CARO DOTT. TOMMASO CUOMO

La notizia della sua morte ha profondamente colpito l’intera comunità agerolese, provocando un senso di sgomento e dolore. Avvertiamo tutti un vuoto incolmabile. Perdiamo un amico, un riferimento, un esempio di forza, coraggio ed umanità . Nella sua vita politica e professionale ha sempre dimostrato un profondo attaccamento alla sua terra e ha impiegato tutte le sue energie al servizio della comunità , come medico e come Sindaco di Agerola.

I funerali si terranno domani 18 novembre alle ore 11.30 presso l’area Cimiteriale, in via Mazzini.

Certi di interpretare il sentire comune dell’intera popolazione, proclamiamo il lutto cittadino.

Invitiamo tutta la cittadinanza, i titolari delle attivitĂ produttive e commerciali presenti sul territorio, le organizzazioni sociali, culturali e produttive del paese ad osservare il silenzio nella giornata di domani tra le ore 11.00 e le ore 12.30 e a manifestare il proprio cordoglio nel rispetto delle disposizioni antiCovid-19, in particolar modo per quanto riguarda le misure igieniche e di protezione individuale e il divieto di assembramenti.