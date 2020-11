Luna Scognamiglio da Vietri sul mare è già un personaggio in tv

Luna Scognamiglio da Vietri sul mare in Costiera amalfitana si sta distinguendo in TV. Già ha colpito all’inizio per la sua folta chioma e il carattere nella quinta edizione de Il Collegio. Vuole diventare una pop star, si definisce una persona molto solare e socievole, ma anche permalosa, testarda e trasgressiva. Il suo bacio di nascosto a Simone la mette nella schiera dei ribelli che rischiano.

Il collegio 5 è il reality di Rai 2 dedicato a un gruppo di ragazzi che per qualche settimana vengono catapultati in una scuola del passato. Quest’anno l’ambientazione è ispirata agli anni ’90 e, tra obbligo di divisa e divieto di usare lo smartphone, i giovani protagonisti stanno mettendo in mostra la loro personalità forte e ribelle. Tra loro c’è anche Luna Scognamiglio, una 17enne dalla chioma leonina che sogna di diventare una cantante. Siamo abituati a vederla in tv in giacca e gonna a pieghe ma avete mai visto una foto della sua vita “reale”? Ecco la sua trasformazione dentro e fuori la scuola

Complimenti da Positanonews per il carattere e la bellezza della nostra protagonista dalla costa d’Amalfi