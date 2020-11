 Luis Alberto,”Il nuovo aereo della Lazio? Sì, ma lo dobbiamo pagare noi”

“Il nuovo aereo della Lazio? Sì, ma lo dobbiamo pagare noi. Comprano cose, ma non ci pagano”. Sta facendo discutere, a Roma e non solo, l’ultimo sfogo su Twitch di Luis Alberto, fantasista della Lazio che durante una diretta sulla piattaforma per gamer si è lasciato sfuggire una battuta sul nuovo aereo privato del club biancoceleste. Un concetto ribadito, in seguito, anche sulle sue Instagram Stories: “Tutto molto bello, ma quando pensiamo a cosa succede all’interno? Fingere”, il duro commento dell’ex Liverpool che rischia di creare un (nuovo) caso tra le mura di Formello.