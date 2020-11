Luca Valori: ecco chi è l’influencer e imprenditore

Attualmente, le persone utilizzano sempre più i media digitali per dare impulso alla propria carriera professionale. Questo ha spinto diverse aziende e brand ad adattare il proprio business alle piattaforme digitali, vista l’enorme portata che si può raggiungere sui social network.

L’italiano Luca Valori è uno degli imprenditori che ha notato questa nuova tendenza e sta investendo molto nelle imprese digitali per espandere ulteriormente la sua carriera professionale. Attraverso strategie, come il dropshipping, ha progressivamente ampliato la sua attività su internet, cercando sempre la tecnica migliore per garantire un ottimo risultato.

“Sono ambizioso e affamato di successo. Non mi arrendo facilmente e cerco sempre di fare del mio meglio per raggiungere i miei obiettivi, perché credo che quando sei seriamente motivato, niente dovrebbe impedirti di raggiungere la fine. Inizialmente, ho provato tutti i modelli di business esistenti per i principianti. Tuttavia il dropshipping è il modello di business che mi ha permesso di muovere i primi passi e ottenere i primi risultati davvero importanti.”

“Prima, mentre facevo dropshipping, lavoravo anche come venditore, il che mi ha davvero aiutato a guadagnare dei soldi da investire nelle mie altre attività e istruzione. Oltre alla mia attività di e-commerce, possiedo una società di formazione aziendale online, che insegna a migliaia di persone tutti gli aspetti della creazione e della gestione di un’attività online”, afferma Luca Valori.