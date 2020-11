L’ospedale di Castiglione di Ravello passa all’Asl. Ma a Nocera nessuno sa nulla!

Un surplus di competenze per il direttore Maurizio D’Ambrosio che si ritroverà a gestire, oltre all’ospedale “Umberto I”, al presidio “Andrea Tortora” e al Covid Hospital “Mauro Scarlato”, il piccolo nosocomio di Ravello. Il caso, intanto, è finito in Parlamento. Il senatore salernitano di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha presentato un’interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere lumi sulla questione: «L’ospedale di Ravello potrebbe ritrovarsi senza le figure necessarie per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza». Iannone, dunque, chiede se Speranza sia a conoscenza dell’accaduto e se «ritenga che tale decisione possa costituire un pregiudizio per il diritto alla salute dei cittadini della Costa d’Amalfi».

Intanto, in viale San Francesco a Nocera Inferiore è entrato in funzione il macchinario per l’analisi dei tamponi molecolari. L’apparecchio è stato collaudato martedì e ieri ha cominciato a processare i primi tamponi antigeni provenienti dai reparti nocerini. L’analizzatore dovrebbe essere in grado di valutare tra i 70 e gli 80 tamponi a seduta, al momento se ne prevedono due al massimo. Insomma, l’unità operativa semplice di Microbiologia e Virologia diretta dalla dottoressa Paola Sabatini dovrebbe essere in grado di processare circa 150 test per il coronavirus al giorno. La terza seduta sarà possibile solo nel caso in cui si riuscirà a riorganizzare il personale del laboratorio, che dovrebbe meritare degli incrementi. La direzione sanitaria sta lavorando proprio in questa direzione. Il macchinario nocerino, nella fattispecie, non dovrebbe servire il territorio, ma le strutture ospedaliere del Dea Nocera-Pagani-Scafati a cui, al massimo, potrebbero aggiungersi i tamponi effettuati all’ospedale di Sarno.