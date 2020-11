L’omofobia sarà reato? La legge passa al Senato, proteste dal centrodestra

L’aula della Camera – con 265 si’, 193 no e un astenuto- ha approvato il testo unificato delle proposte di legge di contrasto alla violenza e la discriminazione per motivi legati alla transomofobia, alla misoginia e alla disabilità. Il testo, che prende il nome dal relatore Alessandro Zan (Pd), originariamente conteneva misure di prevenzione e contrasto solo per per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Durante l’esame in Assemblea le maggiori tutele sono state estese alla disabilità, con il consenso del centrodestra.

Le opposizioni – come scrive Repubblica – hanno però fortemente contrastato l’approvazione dell’articolato che ora passa, in seconda lettura, all’esame del Senato. Per il centrodestra si tratta di una legge “liberticida” che introduce il “reato di opinione” sulle questioni legate al sesso e al genere. A titolo personale, in dissenso dal gruppo FI, hanno votato sì le deputate azzurre Giusi Bartolozzi, Renata Polverini, Stefania Prestigiacomo e i colleghi Elio Vito e Matteo Perego. Edmondo Cirielli (Fdi) ha annunciato: “Quando vinceremo le elezioni sarà la prima legge che abrogheremo”. Protesta dai banchi delle minoranza al momento dell’approvazione al grido ‘Libertà, libertà”, mostrando alcuni bavagli.

Questi i punti cardine del provvedimento: