L’Inter vince nel giorno più triste per il calcio!

Nella prima partita dopo l’evento luttuoso che ha colpito il mondo del calcio e soprattutto il popolo napoletano, la morte del più grande giocatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, l’Inter di Conte passeggia sul campo del Sassuolo dando una lezione di tattica non solo a De Zerbi ma anche a Gattuso.

Ha dimostrato che bloccando le linee di passaggio e soprattutto il centrocampo nella persona di Locatelli il Sassuolo è una squadra pià che normale che grazie alla bravura di Gattuso ha permesso al Napoli di perdere.

Dopo il doveroso omaggio del minuto di silenzio a Diego Maradona, l’Inter ha una partenza sprint Anche per colpa di Chirisches che non sembra in giornata.

Al 3’ rilancio sballato dell’ex difensore napoletano, Lautaro è più lesto ad intervenire, Consiglia liscia il pallone mentre scivola, Lautaro con una piccola spinta sbilancia il già precario Chirisches e passa a Sanchez che segna. Non è finita qui la giornata nero-verde anzi nera del difensore romeno.

Calcio d’angolo, il pallone arriva a Vidal il quale con un tiro cross mette a centro area. Chiriches sempre lui di fianco fa autogoal per la disperazione del portiere.

Al 10’ l’arbitro Irrati ferma il gioco per omaggiare la memoria del re del cacio di tutti i tempi Diego Armando Maradona. La sfida continua con l’Inter che pressa alto il Sassuolo.

Bastoni scala in avanti a marcare il centrocampista avversario mentre Peresic sale in difesa per formare una linea a. Il Sassuolo ha un solo sussulto quando Djuric colpisce con un tiro a giro il palo.

Nel secondo tempo arriva il terzo goal. Damiani scende sulla fascia in completa solitudine e passa a Gagliardi che stranamente segna. Inter vince per 3.0 ridimensionando il Sassuolo.

Ma quanta tristezza vedere non solo uno stadio vuoto ma piangere il più grande tra i grandi giocatori mai esistito nella galassia calcistica.

Un po’ lo specchio di quest’anno schifoso sperando che passi presto