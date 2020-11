L’hotel San Pietro Positano inserito al primo posto in una classifica del New York Times.

Il San Pietro a Positano è uno dei miei posti per un weekend fuori porta. Mi piace visitarlo in tarda primavera o all’inizio dell’autunno, anche se ovviamente non ci andrò quest’anno, dal momento che il viaggio è stato gravemente scoraggiato. Sono queste le parole che si leggono in un articolo del New York Times, nel quale l’autore stila una classifica dei suoi alberghi favoriti.

Quello che mi piace è l’ospitalità del sud, che penso sia intrinseca alla cultura mediterranea – non è rigida o formale, ma piuttosto onesta e dal cuore, e ti mette subito in modalità relax. Inutile dire che anche l’hotel in sé è fantastico, con vista sulla baia, sulla città di Positano e sulla minuscola terrazza della struttura arroccata sugli scogli a picco sul mare. Tuttavia, più di tutto ciò, mi piace l’atmosfera del luogo, che è affascinante e leggermente fuori dal tempo. Ha quel tocco cinematografico della Costiera Amalfitana, con tutti questi colori audaci e contrasti.

Al primo posto di questa classifica, infatti, si trova proprio il San Pietro Positano, prestigioso hotel situato proprio nella perla della Costiera Amalfitana.