Lettere, il sindaco Sebastiano Giordano invia i classici torroncini dei morti ai cittadini in quarantena per Covid

Lettere. Sebastiano Giordano, sindaco del piccolo comune dei Monti Lattari, ha voluto compiere un bel gesto per addolcire la quarantena ai suoi concittadini che si trovano chiusi in casa perché positivi al Coronavirus. Ed ha inviato loro i classici torroni che per tradizione si mangiano in questi primi due di novembre. I dolci sono stati accompagnati da un biglietto con un messaggio del primo cittadino: “Che la festività di Ognissanti ci aiuti a superare questa emergenza sanitaria. Un saluto affettuoso, Nino Giordano”.