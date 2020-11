LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

“NATALE E IL COVID 19”

In questi giorni l’argomento principale è come passare il Natale, festività oramai alle porte. Si possono riaprire le strutture sciistiche? Si può fare la settimana bianca? E il cenone? Con quanti amici si può gustare una fetta di panettone?

Alcuni signori della politica, in particolare gli oppositori, a sostegno di una riapertura generale edonistica, sottolineano la sofferenza dell’economia.

Lasciamo stare per il momento il solito discorso sulla crisi economica che pure è una realtà da affrontare, specie per la tutela dei lavoratori, e soffermiamoci, invece, su questa imminente festività, forse la più bella in assoluto: il Natale.

Come va celebrato il Natale? Da anni non viviamo più la sacralità di questa festa. Il consumismo ha preso il sopravvento, foderando i nostri occhi di cose fatue, vane; si guarda alle luminarie, ai botti, allo shopping, ai regali, le ciaramelle dei zampognari sono soltanto un folcloristico ricordo marginale… la civiltà avanza con il consumo sfrenato di ogni sorta di bene, di ogni spreco possibile.

Ora, se oramai non comprendiamo più l’intimismo, il coinvolgimento spirituale, lo straordinario avvenimento della nascita del Cristo, l’obbligo morale di occuparci dei poveri, degli emarginati, di stare vicino a chi soffre. È chiaro che a questo punto l’immagine del Natale esce completamente deformata dalla nostra mente.

Ma è proprio necessario andare a sciare, o fare il cenone, condurre manifestazioni di stupido esteriorismo, con la tragedia della pandemia che stiamo vivendo, con i 50.000 morti finora colpiti dal virus, con il numero di decessi giornalieri in tutto il Mondo, con il numero più alto da noi in questo momento? Non li offendiamo questi morti? Non offendiamo la tragedia dei familiari delle vittime, non rispettando il loro dolore? Certamente che sì, ma la nostra società, che oramai vive da tantissimo tempo un’esistenza materialistica di infimo ordine, che commenta cinicamente la morte di un anziano, che ha dimenticato ogni significato spirituale e va in chiesa per far vedere che ci va, come può recepire il sapore della tragedia che stiamo vivendo? Gran parte del popolino dice: “Vabbuò, facimm Natale” , esprimendo l’egoismo ed il cinismo di sempre.

Un detto recita: “Chi muore giace e chi vive si dà pace”. Volendo significare che chi resta in vita si consola presto. Oggi però mi sembra che stiamo andando oltre, come qualche amico mi ricorda…ce ne stiamo fregando.

E allora andiamo a sciare, facciamo festa con fuochi e schiamazzi, abbuffiamoci con cene e cenoni, viviamo le nostre miserie condite dalla salsa dell’egoismo e perché no della cattiveria.

(avv. Augusto Maresca)