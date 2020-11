Le voci dalla mixed zone del San Paolo

Raspadori ai microfoni di Sky

Che partita prevedi?

Partita importante. Ci sono assenza ma non deve essere un alibi ,Dobbiamo fare la nostra partita

Mario Rui ai microfoni di Sky

Che partita prevedi?

La squadra viene dalla sfida in terra iberica ma questo non deve essere un alibi. Oggi ci attende una sfida difficile come quella di giovedì. Il momento è positivo e noi cercheremo di fare tutto per vincere.