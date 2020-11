Le vespe si fermano al palo. Struggente l’omaggio a Diego

Juve Stabia – Paganese si affrontano nel ricordo di Maradona. E’ lungo il cordone ombelicale che lega le città del napoletano e del salernitano al Napoli. Il minuto di silenzio è struggente come è struggente e drammatica la fine del più grande calciatore di tuti i tempi. Il derby inizia con la Paganese che con Scarpa manca il goal, bravo Tomei che libera il pallone sulla linea bianca della porta. Lo Stabia sente il campanello d’allarme e segna con Romero. Scorre sul cronometro il minuto 12’ quando Orlando tira e Romero con un tap-in vincente porta le Vespe in vantaggio. Ma il goal non galvanizza il centravanti giallo-blu che ha la possibilità di raddoppiare ma la sua confidenza con il goal è quasi nulla. Un tiro i Orlando, buona prova la sua, viene respinto dal portiere della Paganese, il pallone arriva a Romero che da pochi passi incredibilmente a vedersi manda sul palo. La Paganese sventato il pericolo cerca con Diop e Scarpa di mettere in difficoltà la squadra di Padalino ma lo Stabia amministra bene la partita. Lo fa fino a quando Scarpa decide di piazzare un cross rasoterra che viene raccolto da Mendicino che si gira e segna. La Juve Stabia balla parecchio. Diop manca di testa un goal fatto. E poi Carotenuto grazia Tomeri. Nel secondo tempo dopo 60’ è sempre Scarpa che con un tiro di destro batte a rete ma Tomei respinge magistralmente. Ancora Guadagni che in contropiede cerca di segnare ma Tomei è in gran spolvero e respinge. Nel finale l’arbitro espelle un difensore della Paganese ,ma sembra uno scambio di persona. Diop in contropiede sfiora il goal. Ma l’occasione più ghiotta ce l’ha lo Stabia . Alla fine del recupero Romero colpisce di testa ma il pallone sbatte sul palo ed il portiere para. Juve Stabia -Paganese finisce 1-1 nella serata stabiese più triste per la perdita del più grande dei grandi, Diego Armando Maradona

Foto 3 di 4