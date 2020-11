Le pagelle di una serata amara.

Meret 5 Sta pagando questa alternanza tra portieri Essendo giovane è normale. Non è preciso come un tempo Ma la colpa non è sua ma della confusione del mister.

Di Lorenzo 3,5 –Peggiore partita disputata da DiLo Deve contrastare non solo Rebic ma anche Hernandenz e la miopia di un allenatore che non si accorge, sarebbe grave pensarla diversamente, che sul suo lato né Lozano né Politano offrono protezione Non ci voleva il genio di Leonardo da Vinci a piazzare Fabian Ruiz o Demme su quella fascia ma un allenatore di calcio.

Manolas 5 – Una frana anche perché pressato dagli attaccanti milanisti.

Koulibaly 4 – Non è ancora un campione ancora ma è giocatore buono che forse diventerà un campione Un campiona a Ibra se l’avesse mangiato dopo la gomitata ed invece si lascia ipnotizzare dal grande illusionista.

Mario Rui 5,5 Male in fase difensiva e offensiva. Al suo attivo solo l’assist a Mertens.

Fabian 5 – Nel primo tempo soffre la pressione di Kiesse che s’appiccica addosso. Si scambia i ruoli con Bakayoko Bakajoko ha il regista e lui la recupera pallone appezzottato. Libero da marcatura gioca venti minuti di buon calcio ma Gattuso è tanto intelligente che toglie lui che fungeva da frangiflutti e regista allo stesso tempo

Bakayoko 6,5 – Prende un giallo inesistente da Valerik che non sta né in cielo né in terra. Libero da pressioni funge da regista della squadra. Il secondo giallo che porta all’espulsione è un’invenzione di Valerik

Politano 6 – Il migliore per intraprendenza e voglia di fare, Anche se non sa fare la fase difensiva ma non è colpa sua se il mister è confuso.

(dal 69′ Petagna 4 Manca il goal del 2-2 e poi non fa niente)

Mertens 6 – Segna il goal dell1-2 Donnarumma gli nega il goal ma non dà mai la sensazione di trovarsi bene in quel modulo.

Insigne 5 – Arriva alla grande sfida spompato dalle partite in nazionale e si vede ma ci mette l’impegno.

(dall’85’ Elmas sv)

Lozano 5,5 Stasera Messico e nuvole sono tornate su di lui. Male molto male.

(dal 56′ Zielinski 4 Il solito impalpabile Zielinski)

Gattuso 2 Confuso, non sa leggere le partite. Dovrebbe chiudere la fascia sinistra ma non lo fa. Dovrebbe piazzare un uomo su Chala ma non lo fa, Sorge spontanea la domanda, ma che ci fa in panchina? Ai posteri l’ardua sentenza.