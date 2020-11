Le pagelle degli azzurri. Si salvano in pochi

Il Napoli vince ma almeno nel primo tempo non convince. Le pagelle quindi sono riferite soprattutto per quanto riguarda il secondo tempo. E’ un Napoli double face e non va bene

Meret 6,5 Nel primo tempo è Super-Meret a conferma che è lui il portiere su cui puntare che che ne dica Gattuso.

Di Lorenzo 5,5 – Orribile partita la sua Male nel primo tempo dove vede i sorci verdi su Menalo Non ne prende una Dove è finito DiLo? .

Maksimovic 5,5 – Disastroso nel primo tempo Non ne azzecca una e fa una brutta figura.

Koulibaly 3,5 E’ la copia brutta del colosso ammirato in qualche partita. Male in fase difensiva peggiora la sua prestazione volendo fare lanci da Rudy Krol quando non ha il piede delicato del fuoriclasse olandese. Quelle avanzate inutile e deleterie non le deve fare.

Mario Rui 5,5 – Meglio nel secondo che nel primo tempo Da una sua discesa viene fuori l’autogoal vincente (dall’80’ Ghoulam sv)

Demme 5 – Se non avesse fatto il goal il voto sarebbe stato 4,5 Nel primo tempo non difende ne rilancia il Napoli anche perché al suo fianco c’è un inutile e lento Lobotka quindi non c’è collaborazione tra i due ma Gattuso non prende subito i provvedimenti giusti.

Lobotka 3 – Lento, impalpabile e senza nessuna prospettiva per il bene del Napoli. Rallenta le azioni con il suo ritmo compassato e con quel girarsi su se stesso che sa tanto d’inutile. Perché Gattuso non lo sostituisce prima. Misteri napoletani.

(dal 60′ Fabian 6 Quella bacchetta lasciata a casa contro il Sassuolo la riprende nel secondo tempo a Fiume. E offre fiumi di passaggi per gli azzurri, Da il la all’azione dell’autogoal. )

Politano 5 Tutto fumo e niente arrosto di Politano. Primo tempo di sofferenza secondo un po meglio ma non tanto da meritarsi la sufficienza.

Lozano 6 – Da linfa ad un attacco moscio. Il difensore croato gli nega la gioia del goal

Mertens 5,5– Primo tempo deludente, manca pure un goal Secondo tempo quando si sposta sulla fascia sinistra con Elmas dietro a Petagna meglio ma non raggiunge la sufficienza Siamo abituati ad un altro Mertens

Petagna 5 Impalpabile nel primo tempo , meglio nel secondo tempo

Insigne 6 La luce si accende quando entra lui. Sulla sinitra libero di seguire l’avversario è dirompente anche se minuto fisicamente. Suo l’assist per l’autogoal, suo il cross per Lozano alla fine della sfida

Ghouam 6 Per quel cross per Zielinski con la speranza che si possa riprendere.

Gattuso 5 Non per la persona che si dimostra onesto intellettualmente quando ammette che il Napoli ha sofferto nel primo tempo. Il voto per la sua ostinata voglia di giocare a due a centrocampo. Se l’avesse fatto Ancelotti si sarebbero scritte tante parole offensive per l’allenatore di Reggiolo. Sta compiendo gli stessi errori. Non vede che Lobotka non è adeguato per giocare almeno in quel modulo. Elmas in quella posizione non è utile. La sua fortuna è di avere una panchina lunga. Chi dice che Gattuso è adeguato ad allenare il Napoli dice la più grande fregnaccia da quando l’uomo ha inventato il calcio.