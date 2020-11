Le pagelle degli azzurri. Insigne show, il resto bravi

Donnarumma s.v. – Non giudicabile. La Polonia non si è vista propria dalle sue parti.

Florenzi 6,5 Buona la prova del capitano di giornata , Dovrebbe avere più personalità nel parlare con l’arbitro. L’azione si sviluppa più sulla sinistra.

(dall’89’ Di Lorenzo s.v.).

Acerbi 6,0- Lewa non gli dà problemi . Serata tranquilla .

Bastoni 7 Il giovane vecchio della difesa azzurra non si fa intimorire da Lewa e sa uscire palla al piede. Il Napoli un pensierino in futuro……

Emerson 7,5 – Da acquistare immediatamente a gennaio. Con Insigne fa le prove per un futuro nel Napoli . Ottimo in fase difensiva che offensiva. Medita DeLa medita.

Barella 7 – Nel finto 4-3-3, meglio 4-2-3-1 ha la funzione d’inserirsi e dare fastidio agli avversari. Oramai s’è fissato con il tacco ma l’assist ad Insigne potrebbe rendere più felice la serata d’ Insigne solo se uno sciagurato Belotti non si frapponesse tra il pallone e la rete.

Jorginho 7 Questa volta è una nazionale con filtro. Gioca bene soprattutto nel primo tempo dove contrasta e rilancia. Spiazza il portiere juventino porta il Napoli, ops, l’Italia in vantaggio.

Locatelli 6,5 – Ragioniere di centrocampo subisce parecchi fallo ma libera Jorginho rendendolo più efficace anche in fase difensiva.

Bernardeschi 5,5 Evanescente. Vorrebbe spaccare il mondo ma non gli riesce

(dal 64′ Berardi 7 – Chiude la partita ma deve ringraziare ad Insigne per il colpo di biliardo e Barella per il taglio. Comunque è un bel goal) .

Belotti 5,5 – Ad impegnarsi s’impegna. Non è incisivo come Immobile o Caputo. Mortifica nella maggior parte dei casi il talento d’Insigne che non sa come mandarlo in goal

(dall’80’ Okaka s.v.).

Insigne 9 E’ il protagonista della serata nella terra dell’ex mister Ancelotti. Se l’avesse visto gli avrebbe detto:” All’animaccia tua potevi giocare così con me” Segna ma il goal gli viene annullato. Svaria tra le linee e mette in difficoltà i polacchi. Sulla fascia sinistra stop palloni con il suo piede vellutato e smista palloni con classe immensa. Il goal di Belardi è in gran parte merito suo. Colpo da biliardo sul tavolo verde di Reggio Emilia. Altri assist vengono mortificati da altri giocatori che hanno piedi inadeguati al gioca del calcio

(dall’89’ El Shaarawy s.v.).

Evani 6 Due vittorie su due. Porta bene ed è bravo.

Tra la Polonia ci sono Zielinski e Milik. Li stanno cercando a chi l’ha visto.