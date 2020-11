Le pagelle degli azzurri: Che delusione

Le pagelle degli azzurri . Tutti bassi i voti per una serata storta che ha come colpevoli il mister Gattuso ed Osimhen Un brutto passo indietro per gli azzurri ,ma la guerra sportiva continua.

Ospina 6 – Niente può fare sui goal. Poi ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo 4 Non è più il giocatore disciplinato che si applicava. Vive un periodo di buio professionale unico

Manolas 6 – Partita normale

Koulibaly 6,5 – Forse il migliore. Comunque quelle discese non è che servono a molto anzi…

Hysaj 4 – Perché schierarlo a sinistra quando Mario Rui stava giocando bene Ripete la brutta prova contro l’AZ Alkmaar. Scarso a destra a sinistra è peggio.

(dal 70′ Mario Rui 6 Gattuso inserendolo a venti minuti si aspettava che facesse il Maradona? Mah )

Fabian 4,5 – Lascia la bacchetta e la testa a casa il Toscanini azzurro. Pur se protetto da Bakayoko non è lucido né fisicamente a posto. Una delusione.

Bakayoko 6 – L’unico che si salva nel Napoli. Lasciato orfano di due giocatori di centrocampo deve lottare contro Locatelli e Lopez. I due del Sassuolo che hanno segnato. Sempre in difficoltà Dovrebbe bestemmiare contro il mister che non vede niente dalla panchina.

Politano 5,5 – Si sacrifica per la squadra ma appare svogliato e senza la giusta cattiveria.

(dal 77′ Zielinski sv)

Mertens 3– Non sta bene e si vede da tre partite ma Gattuso non se ne accorge o non se ne vuole accorgere. Male con l’Az, male in terra iberica e male oggi. Tre partite giocate male e quindi voto 3

(dal 70′ Elmas sv – Non l’impatto che Gattuso auspicava, faticando a trovare il varco giusto)

Lozano 5 – Altra partita sbagliata Nessuno dei quattro attaccanti gioca bene e solo Gattuso non se ne accorge Basterebbe inserire Demme su Locatelli e togliere uno dei quattro ma l’ottusità di Gattuso prende il sopravvento ed il Napoli perde.

(dal 65′ Petagna SV)

Osimhen 3: Ingolfato come gazzella in gabbia, il nigeriano è arruffone e sciupone. Irritante quando manca i due goal e quando gioca. Nel primo caso Gattuso non ha colpe. La colpa del mister sono rivolte al modulo. Il 4-2-3-1 non solo penalizza il centrocampo ma penalizza anche Osimhen che è troppo ingabbiato nei difensori avversari. Anche lui ha le sue colpe. Dovrebbe creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e dei tre dietro. Dovrebbe dettare il passaggio ma tutto questo non lo fa Voto 3 legato alle due azioni sciupate malamente.

Gattuso voto 3 Si ostina a disporre il Napoli con un modulo inadeguato pe i giocatori che ha. Inserisce Hysaj dal primo minuto quando Mario Rui era molto più adatto a questa partita. Sulla torta acida mette la ciliegina sulla torta quando non vede, da buon mediano non l’avrebbe fatto, che Locatelli gioca praticamente libero da marcatura. Inadeguato come il suo modulo.