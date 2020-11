Le luci del San Paolo stanotte resteranno accese per onorare la memoria di Maradona

Le luci dello Stadio San Paolo di Napoli questa notte resteranno accese per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. Lo ha disposto il Comune di Napoli. Le luci dello stadio che lo hanno reso eterno nel cuore dei tifosi napoletani resteranno accese per non dimenticare il campione scomparso oggi, a 60 anni, a causa di un attacco di cuore che non gli ha lasciato scampo.

Il mondo del calcio piange la morte di Diego Armando Maradona. La notizia è stata data media locali. Il calciatore-icona, che ha cambiato la storia dell’Argentina e del Napoli, è venuto a mancare per un arresto cardio-respiratorio mentre si trovava nella casa di Tigre, zona della periferia di Buenos Aires, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa.

Il personale medico che era con lui ha cercato senza successo di rianimarlo. Quando le ambulanze sono arrivate nell’abitazione, non hanno potuto fare nulla, semplicemente constatare la morte del più grande giocatore di sempre. Il decesso è avvenuto attorno le ore 12 locali (le 16 italiane).

Meno di un mese fa aveva compiuto sessant’anni. Tra i vari successi, Maradona ha vinto il Mondiale del 1986 con l’Argentina, ha disputato la finale di Italia ’90 e con il Napoli ha conquistato due scudetti (1987 e 1990). Molti stanno parlando “della morte di un Dio”. La notizia ha lasciato sotto shock tutti, più che mai i napoletani.