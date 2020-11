Le linguine del pezzente, la ricetta di Conca dei Marini. Una ricetta antica di Conca dei Marini, in Costiera Amalfinana, reinterpretata da Pietro Parisi. Per la cucina del recupero in questa ricetta si recuperano tutti gli scarti delle verdure, quelle che in genere si buttano. La ricetta dal blog di Luciano Pignataro.

Ingredienti per 4 persone

Olio evo qb

Sale qb

Cipolla qb

Prezzemolo qb

Uova 2

Brodo di verdure qb

Conciato romano qb

Pepe qb

Linguine 500 gr.

Preparazione