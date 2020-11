Emergono in questo momento di emergenza tutte le contraddizioni della Penisola , per la sua amministrazione a mosaico. Nel mentre nel comune di Sant’Agnello, gli ambulanti hanno dispiegato le loro vetrine, quelli invece del territorio del comune di Piano stanno protestando perché ,l’ordinanza del Sindaco Iaccarino ha interdetto le operazioni di mercato. Ha pagarne le conseguenze sono i cittadini che con un territorio nel caos trascorrono ore e ore nel traffico bloccato o rallentato. Ad acuire la protesta vi è il fatto eclatante che alcuni ambulanti si, altri no. Domani a Sorrento il mercato ci sarà, almeno fino a nuove disposizioni.

La penisola in questo momento sembra essere lo specchio nazionale delle contraddizioni e dei disguidi. Eppure abbiamo per tutti i sindaci della Penisola una riunione settimanale , che serve a fare il punto della situazione. La questione dell’Ospedale e dei Pronto Soccorso, la problematica delle scuole, i trasporti e la probabile chiusura per covid.

Nei video tratti dalle trasmissioni in diretta degli inviati di Positanonews si vede chiaramente la situazione del territorio.

