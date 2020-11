Per partecipare inviare una mail a: info@centrodiculturaestoriaamalfitana.it entro le ore 18.00 del 26 novembre e e sarà comunicato il link diretto.

Il Convegno si terrà in modalità On-Line Venerdì 27 novembre 2020 ore 9.00-13.00.

Dal museo digitale ed esteso del Water Museum of Venice alla Rete Mondiale UNESCO dei Musei dell’Acqua

Un altro aspetto da considerare nell’impiego delle barriere mobili del Mo.S.E. per la protezione del patrimonio edilizio di Venezia e Laguna

Giorgio GIANIGHIAN, International Research Centre for Architectural Heritage Conservation a Shanghai Jiao Tong University (SJTU)

Paesaggio e terrazzamenti in Costiera Amalfitana: catalogazione e schedatura del sistema per evitare l’abbandono ed i rischi idrogeologici

Il progetto ‘Vademecum Costa d’Amalfi’ per la salvaguardia dei beni architettonico – paesaggistici del territorio: fattibilità e valenze

La salvaguardia del paesaggio urbano e rurale della Costiera amalfitana (Estratto dal rapporto di studio preliminare per la preparazione del Convegno – Arch. Prof. Giuseppe Fiengo)

I rilevanti aspetti del paesaggio urbano e rurale della Costiera amalfitana, sono rappresentati, come si è già sottolineato, dai terrazzamenti del suolo, diffusi soprattutto lungo i versanti marittimi del territorio, e dal verde, la cui integrità è da considerare fondamentale ai fini della salvaguardia dei locali aspetti paesistici.

Il patrimonio paesaggistico della Costiera non è adeguatamente

protetto o non lo è affatto, anche perché non ne sussiste tuttora un completo inventario, mancando, in particolare, quello delle case a volta medievali e moderne, con la sola eccezione delle frazioni di Amalfi. Eppure, oltre al valore archeologico e ambientale dei singoli episodi, essi, se considerati nel loro insieme, costituiscono, nonostante le gravi rimozioni subite, una caratteristica e qualificata peculiarità del paesaggio.

In virtù delle ragioni sopra esposte, le case a volta, aggruppate o sparse, i ruderi delle stesse e di strutture fortificate, chiese, cappelle, complessi monastici, palazzi patrizi, insediamenti rupestri e fabbriche pre-industriali, medievali e moderni, unitamente alle colture tradizionali dei terrazzamenti ed ai terrazzamenti

stessi, devono essere oggetto, con la qualifica della Costiera Amalfitana di “patrimonio dell’umanità”, di non più differibili censimenti e di rigorosa tutela.