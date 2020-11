Cassano: “Tra Messi e Maradona…”

Su chi sia il miglior giocatore di sempre in Argentina tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi Cassano non ha dubbi: “Il record di tutti tempi nell’Argentina di finali giocate e gol fatti è di Messi. Di cosa parliamo? Ha 70 gol in Nazionale, Maradona poco più di 30. Poi Messi ha sì giocato sempre con grandi attaccanti, Higuain e altri, ma mai con grandi difensori o portieri”.