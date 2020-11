Le Aquile tornano a vincere nella piscina dello Scidda

Nella piscina dello Scidda non si è giocato a calcio ma ad uno sport non qualificabile. Ne è venuta fuori una sfida a limite della praticabilità dove la Lazio ne è venuta fuori vincendo con due gol Uno per tempo d’Immobile e Correa. Nel la La<io ha cercato d’impostare lei il gioco e ha creato più di un’occasione da goal. Il primo goal è arrivato da un bel goal d’Immobile che invaghito dell’acquitrino crotonese si è tuffato e ha segnato con un bel colpo di testa. La squadra capitolina cerca il raddoppio immediatamente . Ci prova Parolo ma il suo rigore in movimento è deviato dal portiere avversario in angolo. Poi è la volta di Fares che di testa cerca il goal ma un difensore libera sulla linea bianca. Nel secondo tempo però il raddoppio biancoceleste arriva con Correa che lanciato a rete ed in posizione defilata buca le gambe di Kordas. 2-0 e sfida finita.. La Lazio trova nell’acqua di Crotone tre punti che servono a rendere sereno l’ambiente laziale sempre più irrequieto.

Crotone – Lazio 0-2: il tabellino del match

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli, Benali, Petriccione (23′ s.t. Dragus), Vulic (35′ s.t. Riviere), Reca (1′ s.t. Pereira); Messias, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Golemic, Djidji, Pereira, Cigarini, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Eduardo, Siligardi, Dragus, Riviere. Allenatore: Stroppa

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (34′ s.t. Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (1′ s.t. Akpa Akpro), Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares (1′ s.t. Marusic); Correa (17′ s.t. Caicedo), Immobile (29′ s.t. A. Pereira). A disposizione: Furlanetto, G.Pereira, Armini, Hoedt, Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Marusic, A. Pereira, Caicedo, Muriqi. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Ezio Scida

RETI: 21′ p.t. Immobile, 13′ s.t. Correa (L)

AMMONIZIONI: 11′ p.t. Rispoli, 25′ p.t. Marrone, 10′ s.t. Cuomo (C), 28′ p.t. Fares, 46′ p.t. Parolo, 41′ s.t. L.Leiva, 45′ s.t. Luis Alberto (L)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ primo tempo, 3′ secondo tempo