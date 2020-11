Lavori di sanificazione e lavaggio delle strade a Positano in Costiera amalfitana. A seguirli l’assessore all’ambiente dell’amministrazione Guida Michele De Lucia . Operazioni in grande stile per tutta la strada di Positano da Via Pasitea a Via Cristoforo Colombo fino a Via Guglielmo Marconi sulla S.S. 163 Amalfitana che porta da Sorrento ad Amalfi ed attravero la Città Romantica. Anche in questo modo si combatte il Covid.

Ricordiamo che come la maggior parte degli altri virus, anche il coronavirus (SARS-CoV-2) si mantiene attivo sulle superfici, all’esterno degli organismi, per un certo periodo di tempo. I ricercatori stanno cercando di capire quanto duri questo periodo prima che il virus si degradi e non sia più pericoloso, ma finora non hanno trovato risposte definitive. Sulla base delle esperienze con altri coronavirus si è stimato che questi tipi di virus rimangano attivi fino a 48 ore, ma non si esclude che in alcune circostanze possano mantenersi attivi fino a 9 giorni. Molto dipende dalla superficie su cui si sono depositati, dalle condizioni ambientali e da eventuali agenti esterni. Ecco perché sono operazioni comunque di pubblica utilità.