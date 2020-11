L’autocertificazione per muoversi in Campania – Scarica il modulo

E’ operativo da ieri il nuovo Dpcm del governo che spacca l’Italia in tre differenti zone a seconda del livello di rischio legato all’emergenza coronavirus. Nel territorio nazionale scatta questa notte il coprifuoco dalle 22 alle 5. Se vi troverete fuori casa in questa fascia oraria sarà necessaria l’autocertificazione che accerti una valida ragione del vostro spostamento.

Le motivazioni valide possono essere per motivi di lavoro, per salute o per questioni di assoluta urgenza. Questa è l’unica restrizione alla mobilità nella cosiddetta zona gialla, quella a rischio meno elevato. Salvo che in Campania dove c’è anche la restrizione per lo spostamento fra provincia e provinca, per esempio da Positano in provincia di Salerno a Piano di Sorrento in provincia di Napoli

