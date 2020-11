L\'associazione \"Noi voci di donne \" dedica una panchina alle donne vittime di violenza

Una panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza nella giornata dedicata a le donne più sfortunate , vittime di uomini che dovrebbero proteggerle e che invece diventano i loro aguzzini. A riportare la lodevole iniziativa è “La Cronache di Caserta” . A realizzare questo progetto l’associazione ” Noi voci di donne”, che gli attenti lettori di Positanonews ricorderanno, impegnata in prima linea nella lotta alla violenza delle donne ma anche in altri progetti con l’Ufficio esecuzione penale esterna per il recupero di detenuti condannati. L’idea è di valorizzare piazze di Caserta vandalizzate quali Piazza Cavour, Padre Pio, Salvo D ‘Acquisto e Piazza Pitesti .

La presidente dell’associazione Pina Farina spiega il doppio valore simbolico dell’iniziativa di dedicare una panchina rossa in Piazza Cavour alle donne vittime della violenza .

Nell’ ufficio all’ex Caserma Sacchi a Caserta vengono accolte queste vittime ma anche gli uomini maltrattanti .

Questa pandemia ovviamente ha aumentato il rischio per queste persone che si trovano costrette a vivere in casa con il loro carnefice. Per questo motivo, ha sottolineato Pina Farina che ha fondato il centro antiviolenza di Caserta, abbiamo ritenuto necessario attivare nuove forme d’aiuto come la posta elettronica in anonimato.

Valeria Civale

Qui il sito Noi Voci di Donne