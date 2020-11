La sindaca di Roma Raggi fa lettera di ringraziamento “Sorrento Terra dalle incredibili bellezze” . Virginia Raggi costretta a casa con il Coronavirus Covid – 19, asintomatica e in buona salute, come ha annunciato lei stessa su Facebook, dove continua a lavorare, ha mandato una lettera di ringraziamento a Raffaele Pane per gli oggetti regalo definiti da lei doni ed i sentimenti di sostegno da parte di Raffaele Pane , che oramai tutti conosciamo come Alfiere di Sant’Antonino .

Ma la lettera è una lettera alla Città davvero molto bella, definisce Sorrento terra dalle incredibili bellezze storiche artistiche e naturali. Complimenti a Raffaele Pane ed a tutto il suo staff della basilica di sant’Antonino.