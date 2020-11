La scomparsa di Vincenzo d’Amato a Minori

Minori, Costiera amalfitana ( Salerno) . Pubblichiamo il ricordo di Gaspare Apicella . Quando le testate di news locali portano la ferale notizia;quando facebook risulta zeppo di messaggi di cordoglio sincero; quando il primo cittadino consegna alla stampa parole di affetto sincero, vuol dire che la persona che è venuta a mancare è degna,per quanto ha fatto nella semplice vita, per come lo ha fatto e, per quanto ha speso , di tutto l’affetto della comunità.

VINCENZO D’AMATO, ‘o toro, è mancato alla età di ottanta anni in un pomeriggio sereno; e la sua dipartita ha lasciato Minori in un rispettoso e addolorato silenzio.

Il parroco don Ennio lo ha ricordato, a poche ore dalla morte, nel corso della Messa serale perchè Vincenzo era anche un “uomo di chiesa”.

Noi siamo vicini alla famiglia e, rattristati, preghiamo.

Funerali domani martedì nella basilica di santa Trofimena alle lore 09.30

