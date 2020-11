La Salernitana scalda i motori per la sfida con la Spal,in dubbio Lopez

Problemi sulla corsia mancina per la Salernitana. Ieri pomeriggio, nella seduta d’allenamento all’Ultimo Minuto, si è fermato Walter Lopez che potrebbe alzare bandiera bianca in vista della trasferta di Ferrara. L’esterno uruguaiano avrebbe accusato un problema di natura muscolare nel corso dell’allenamento ed è stato tenuto precauzionalmente a riposo. Oggi, dopo rifinitura e conferenza stampa di Castori (via Zoom) la squadra partirà alla volta dell’Emilia-Romagna e l’ex Benevento rischia concretamente di restare a Salerno.

Se l’esperto cursore sudamericano dovesse fermarsi, al suo posto ci sarebbe Veseli, già utilizzato da Castori nella sfida vinta all’Arechi con l’Ascoli lo scorso 24 ottobre. Nelle restanti zone di campo non dovrebbero registrarsi grosse sorprese: Castori punterà sull’ormai collaudato 4-4-2 con Belec tra i pali, Casasola a destra e la coppia Aya-Gyomber al centro della difesa completata, appunto, da uno tra Lopez e Veseli.A centrocampo Schiavone farà coppia con Di Tacchio mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Kupisz e Cicerelli. In attacco nessun dubbio sulla presenza di Tutino e Djuric con Gondo e André Anderson ancora fermi ai box al pari dell’esterno Lombardi.

A proposito di Anderson: ieri l’italo-brasiliano è stato sottoposto ad una nuova risonanza magnetica dopo la lesione all’adduttore destro accusata pochi minuti prima del match di coppa Italia a Marassi con la Sampdoria. L’ex Santos ne avrà ancora per una decina di giorni e tornerà a disposizione per la sfida di lunedì 23 con la Cremonese (clicca qui per i prossimi impegni della Salernitana) al pari di Gondo. Dovrebbe farcela invece Bogdan.

