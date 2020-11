La Salernitana in campo questa sera alle 21,00 sotto gli occhi del Patron

In un Arechi ancora più vuoto, potrebbero esserci Claudio Lotito e Marco Mezzaroma ad assistere alla partita della Salernitana che questa sera affronterà la Cremonese nel posticipo dell’ottava giornata del torneo cadetto. Una partita che, in caso di vittoria, consentirebbe alla compagine granata di agganciare la testa della classifica a pari merito con l’Empoli.

In tribuna autorità è annunciata la presenza dei due co-patron che potrebbero incrociare Ariedo Braida, nuovo dg in pectore della Cremonese tra gli accreditati per l’accesso all’impianto di via Allende. Per Lotito sarebbe la terza presenza stagionale all’Arechi dove ha già seguito le partite con Pisa ed Ascoli. Per i giocatori invece questa mattina c’è stato il consueto risveglio muscolare in vista del fischio d’inizio di stasera fissato alle 21.

le curiosità:

Salernitana e Cremonese chiuderanno l’ottavo turno nel posticipo di questa sera all’Arechi, la squadra di Castori con tre punti si metterebbe alla pari dell’Empoli (17 punti). Tra le mura amiche il cavalluccio va in rete da 21 partite consecutive, per un totale di 41 reti segnate. L’ultima volta a secco risale 15 settembre 2019, quando il Benevento vinse 0-2 a Via Allende nella terza giornata dello scorso campionato, erano i granata di Gian Piero Ventura. Fabrizio Castori ripone grande fiducia nella sua panchina, la Salernitana è infatti una delle due formazioni regine, nella Lega B 2020/21, per gol con subentranti: 3 quelli firmati dai granata dopo 7 giornate, come la Virtus Entella.

La Cremonese deve risollevarsi dall’ultimo posto in classifica con 3 punti, i grigiorossi non hanno ancora vinto in questo campionato, come loro solo la Virtus Entella, e sono il peggior attacco del torneo con 3 reti siglate. Proprio il reparto offensivo non va in gol in match ufficiali da 327’: ultimo gol firmato Valzania al 33’ di Lecce-Cremonese 2-2 del 21 ottobre scorso. La squadra di Bisoli inoltre è l’unica compagine a non essere mai andata in gol nelle riprese dopo sette turni.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Sarà con ogni probabilità ancora 4-4-2: davanti a Belec ci saranno Casasola, Aya, Gyomber e Lopez; a centrocampo Di Tacchio sarà affiancato probabilmente da Dziczek, con Kupisz e Cicerelli sugli esterni; in avanti la coppia Djuric-Tutino.

la Cremonese dovrebbe schierare la seguete formazione: 4-3-1-2: in difesa Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; in mediana Valzania, Gustafson e Castagnetti, mentre in avanti Gaetano agirà alle spalle di Ceravolo e Ciofani.

fischio d’inizio alle ore 21,00 stadio arechi di Salerno

