La Salernitana a Ferrara per i tre punti e il primato,Veseli dal 1’minuto

SPAL – SALERNITANA – STADIO “MAZZA” (ORE 21)

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Missiroli, Sa. Esposito, Sala; Valoti; Se. Esposito, Di Francesco. A disp. Thiam, Ranieri, Murgia, Tunjov, Sernicola, Okoli, Spaltro, D’Alessandro, Seck, Moro, Jankovic, Brignola. All. Marino

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric. A disp. Adamonis, Mantovani, Capezzi, Karo, Iannoni, Bogdan, Dziczek, Giannetti, Antonucci, Barone, Baraye. All. Castori

Arb. Pezzuto di Lecce

Diretta: Dazn.com e RaiSport

Dopo la sosta “forzata” la Salernitana torna in campo e lo fa al “Paolo Mazza” di Ferrara contro la Spal di Pasquale Marino, una delle formazioni maggiormente accreditate per il salto di categoria. Una sfida impegnativa, l’ultima prima della seconda sosta per le Nazionali di questo inizio di stagione, e che la Salernitana non vuole sprecare.

“Andiamo a prenderci il primato” ha detto in conferenza stampa il tecnico Fabrizio Castori che si affiderà ai migliori uomini a disposizione per il match in terra estense. Davanti a Belec agiranno Casasola, Aya, Gyomber e Veseli, quest’ultimo chiamato a sostituire l’acciaccato Lopez.

In mediana spazio alla coppia composta da Schiavone e Di Tacchio, con Kupisz e Cicerelli sulle corsie laterali. Nessun dubbio in attacco dove toccherà a Tutino e Djuric provare ad impensierire Berisha nei 90′ che apriranno la settima giornata del torneo cadetto.

I padroni di casa dovrebbero rispondere col 3-4-1-2: in attacco spazio alla coppia composta da Di Francesco e Sebastiano Esposito supportata da Valoti. Il centrocampo sarà guidato dal veterano Missiroli, la difesa da Salamon e Tomovic.