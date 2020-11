La Polizia di Stato scova un supermarket della droga nel salernitano: 3 pusher in arresto

Nell’ambito di articolati e complessi servizi di polizia giudiziaria condotti con professionalità e tenacia dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, all’esito di prolungati servizi di osservazione, gli investigatori irrompevano all’interno dell’abitazione privata di A.V., classe 1980, di Nocera Inferiore, pluripregiudicato.

In particolare, nella tarda serata di ieri, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto, in Nocera Inferiore, tre persone resesi responsabili in concorso tra loro del delitto di detenzione finalizzato allo spaccio di sostanza stupefacenti.

Il risultato ottenuto è particolarmente significativo vista la varietà dello stupefacente sequestrato e della somma di denaro rinvenuta:

145,33 grammi di marijuana,

417,44 grammi di hashish

342,37 grammi di cocaina.

5290 euro in contanti.

I poliziotti hanno con tale intervento scardinato una piazza di spaccio a cui si riforniva una cospicua platea di assuntori.

L’operazione di polizia giudiziaria è stata particolarmente movimentata in quanto all’atto dell’irruzione il proprietario dell’abitazione, A.V., classe 1980, di Nocera Inferiore, pluripregiudicato, unitamente a due complici P.A. classe 1988 e S.M. classe 1988, vistisi scoperti tentavano di disfarsi dello stupefacente lanciandolo dal balcone. I poliziotti, ben consapevoli di quanto potesse succedere prima dell’ intervento, condotto con l’ausilio dell’unità di un cane antidroga, avevano opportunamente circondato l’immobile in modo da bloccare ogni via di fuga e da accertare quello che poi è realmente accaduto.

La minuziosa pianificazione del servizio portava all’individuazione di quello che ben può definirsi un supermarket della droga.

I tre arrestati venivano, in serata, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, tradotti alla Casa Circondariale di Fuorni (SA).